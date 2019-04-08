Фигурант дела "Сети" Филинков отказался признать свою вину

На заседании по делу "террористического сообщества "Сеть" 8 апреля один из обвиняемых Виктор Филинков отказался признать себя виновным. Второй фигурант, Юлий Бояршинов, согласился с предъявленным обвинением.

По словам Филинкова, озвученное судом обвинение ему непонятно. Заседание перенесено на 9 апреля.

Напомним, по делу “Сети” проходит 11 жителей Петербурга и Пензы, большинство из них - анархисты и антифашисты. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе. Несколько обвиняемых, в том числе Виктор Филинков, заявили, что их пытали с помощью электрического тока, чтобы получить нужные показания.

17 января Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима Игоря Шишкина, который признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

На заседании 8 апреля в качестве слушателей присутствуют сенатор Людмила Нарусова и правозащитник Юлий Рыбаков. Кроме того, около 60 человек пришли поддержать обвиняемых.

Отметим, 8 апреля стало известно, что ФСБ внесла "Сеть" в список террористических организаций.

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