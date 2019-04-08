В СПбГУ прочтет политическую лекцию президент Исландии

Главный петербургский университет СПбГУ навестит 10 апреля с лекцией исландский президент Гудни Торласиус Йоханнессон, сообщает пресс-служба вуза. Выступление будет носить название "Мы все протестуем! Этническое и культурное многообразие, критический анализ и независимость как основа исторического исследования".

До победы на выборах в 2016-м году Йоханнессон, будучи профессором истории, работал в одном из исландских университетов. В сферу его научных интересов входит, в числе прочего, мировой экономический кризис 2008-го года и национальный институт президентства.

Обещается, что разговор будет вестись на английском языке с синхронным переводом на русский.