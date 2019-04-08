Вишневский просит Беглова отозвать разрешение на застройку Муринского парка

Депутат ЗакСа Борис Вишневский обратился к врио губернатора Алекcандру Беглову с просьбой отменить разрешение на строительство в Муринском парке, выданное компании «Анна Нова».

«Анна Нова» получила разрешение на строительство спорткомплексе в парке и собирается начать реализацию в течение двух месяцев, передает «Фонтанка.ру» со ссыкой на представителя фирмы Самвела Григоряна. Предполагается, что в новом комплексе расположатся крытый стадион для пляжного футбола, два зала для мини-футбола и помещения для спортсменов. В том числе компания собирается проводить международные соревнования на этой арене.

Вишневский отметил, что в ноябре 2018 года фракция «Яблоко» вносила поправки к закону о ЗНОП, предлагая восстановить границы парка, но их отклонили под предлогом того, что инвентаризация территории не проводилась. Заявка на нее была подана еще 27 ноября прошлого года, но Смольный выдает разрешение на строительство, не дожидаясь инвентаризации,подчеркнул депутат.

«Я расцениваю это как прямое издевательство над жителями и их интересами», - заявил Вишневский в обращении к Беглову. Он напомнил, что в 2013 году в Муринском парке уже построили футбольное поле и стадион для пляжного футбола с трибунами почти на две тысячи зрителей, панорамный ресторан, а год спустя – пятиэтажное здание фитнес-клуба с парковкой. Депутат настоятельно просит Беглова отменить разрешение на строительство и поддержать включение территории в ЗНОП.

Против строительства нового объекта в Муринском парке протестуют местные жители. Они выходили в пикеты, подавали в Смольный петицию в защиту парка, а в феврале «вывели» на пикеты почти два десятка снеговиков.

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