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Новости

16:52

Суд постановил изъять у Шестуна собственность на 10,5 млрд рублей

фото ЗакС политика Суд постановил изъять у Шестуна собственность на 10,5 млрд рублей

 

Красногорский суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему главе Серпуховского района Подмосковье Александру Шестуну и 35 физическим и юрлицам об обращении в доход государства имущества почти на 10,5 млрд рублей, передает «Интерфакс».

Генпрокуратура подала иск к Шестуну в январе 2018 года. Перед этим в ведомстве заявили, что насчитали у Шестуна одних только объектов недвижимости 676 штук, из которых 565 участков оформлены на подконтрольные ему юрлица. Жена и адвокат Шестуна отрицают его наличие.

В отношении Шестуна возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при продаже земли в 2008 году. Сам он утверждает, что был в отпуске во время переоформления и продажи земли, и не подписывал лично никаких компрометирующих его документов. Судебное преследование экс-чиновник связывал со своей деятельностью в ходе «мусорных» протестов в Подмосковье.

В прокуратуре подчеркивали, что в претензиях к Шестуну с их стороны нет никакой политической подоплеки.

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19:31    
17:33 Саша, тебе в логове троллей новое погоняло дали?

17:33   Таиров Фахратдин   tfs-58@mail.ru
Все дворцы, виллы, особняки "инвестиционно привлекательных" чиновников, депутатов, ушлых топ-менеджеров, банкиров, криминалитета и других "энергичных людей" должны быть переделаны в детские сады, оздоровительные лагеря!..
ВСЁ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ!

17:25    
В обязательном порядке у коррупционеров всю собственность надо забирать в доход государства, пополняя бюджет страны!

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