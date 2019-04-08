Суд постановил изъять у Шестуна собственность на 10,5 млрд рублей

Красногорский суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему главе Серпуховского района Подмосковье Александру Шестуну и 35 физическим и юрлицам об обращении в доход государства имущества почти на 10,5 млрд рублей, передает «Интерфакс».

Генпрокуратура подала иск к Шестуну в январе 2018 года. Перед этим в ведомстве заявили, что насчитали у Шестуна одних только объектов недвижимости 676 штук, из которых 565 участков оформлены на подконтрольные ему юрлица. Жена и адвокат Шестуна отрицают его наличие.

В отношении Шестуна возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при продаже земли в 2008 году. Сам он утверждает, что был в отпуске во время переоформления и продажи земли, и не подписывал лично никаких компрометирующих его документов. Судебное преследование экс-чиновник связывал со своей деятельностью в ходе «мусорных» протестов в Подмосковье.

В прокуратуре подчеркивали, что в претензиях к Шестуну с их стороны нет никакой политической подоплеки.