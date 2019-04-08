В Калининграде построят крупнейшее в России рыболовное судно На калининградском судостроительном заводе "Янтарь" создадут крупнейший в стране траулер, предназначенный для камчатских рыбаков, передает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря завода Сергея Михайлова. "Началась резка металла, из которого будет изготовлен корпус большого морозильного рыболовного траулера (БМРТ) проекта 5670WSD", - объявил он. Название, избранное для судна, "Виктор Гаврилов". Так звали известного советского капитана дальнего плавания. Длина корабля будет составлять 121, а ширина - 21 метр. Проект траулера разработали в Петербурге. По плану, его спустят на воду не ранее 2023 года. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен