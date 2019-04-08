В Калининграде построят крупнейшее в России рыболовное судно

На калининградском судостроительном заводе "Янтарь" создадут крупнейший в стране траулер, предназначенный для камчатских рыбаков, передает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря завода Сергея Михайлова.
"Началась резка металла, из которого будет изготовлен корпус большого морозильного рыболовного траулера (БМРТ) проекта 5670WSD", - объявил он.
Название, избранное для судна, "Виктор Гаврилов". Так звали известного советского капитана дальнего плавания.
Длина корабля будет составлять 121, а ширина - 21 метр.
Проект траулера разработали в Петербурге. По плану, его спустят на воду не ранее 2023 года.