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17:32

Медведев распорядился выплатить по 400 тысяч рублей пострадавшим при пожаре в Кемерово

фото ЗакС политика Медведев распорядился выплатить по 400 тысяч рублей пострадавшим при пожаре в Кемерово

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о единовременной выплате тяжело пострадавшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, передает «Интерфакс».

Пособие для получивших тяжкий вред здоровью при пожаре выплатят по 400 тысяч рублей. Списки таких пострадавших должна подготовить коллегия администрации Кемеровской области и передать в МЧС. Также, согласно распоряжению, МЧС получит 3,2 млн рублей на социальную поддержку пострадавших при пожаре.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, большинство из них – дети. Одной из причин трагедии считается халатность руководителей комплекса, проигнорировавших проблемы с пожарной сигнализацией. После многочисленных проверок ТЦ по всей России на противопожарную пригодность по всей стране закрыли почти треть из них. 

На месте снесенного центра планируют создать сквер в память о жертвах пожара. Здание центра непригодно к использованию после пожара. Предполагается, что сквер обустроят к сентябрю.

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