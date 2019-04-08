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Новости

17:52

Профессор Соловей призвал граждан не обольщаться "выпуском" Серебренникова

фото ЗакС политика Профессор Соловей призвал граждан не обольщаться "выпуском" Серебренникова

Политолог и профессор МГИМО Валерий Соловей посоветовал россиянам через свой Facebook не искать в освобождении режиссера Кирилла Серебренникова каких-либо знаков и сигналов, говоривших бы об каком-либо смягчении властного курса. На какую-либо гуманизацию в политическом ее значении, уверяет он не без сожаления, уповать не приходится.

"Разрешено повысить градус критики и критиковать всех, кроме президента. Выпустить на длинный поводок «знаковых» арестантов. Серебренников - первый, но не последний. Это делается, дабы избежать расширения оппозиции за счет истеблишментарных групп. Но никакой «оттепели» не предвидится, исключительно прагматика", - сформулировал Соловей свою позицию.

Режиссера Кирилла Серебренникова, находившегося под домашним арестом с 2017-го года, выпустили 8 апреля под подписку о невыезде. Все время его пребывания в условиях несвободы за него вступались известные деятели культуры, призывая к освобождению.

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18:42    
Пусть больше не берет деньги в министерстве культуры, а берет кредиты в банке. И никаких проблем с властями...

18:00    
Мошенника Серебренникова на нары!

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