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Новости

18:28

Чубайс обвинил Навального в манере публично и постоянно лгать

фото ЗакС политика Чубайс обвинил Навального в манере публично и постоянно лгать

Находящий несправедливым арест экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс упрекнул оппозиционного политика Алексея Навального в неправильной, по его мнению, позиции в данном вопросе. Более того, Чубайс обвинил заочного собеседника во лжи, ставшей, по наблюдениям бывшего госчиновника, систематической.

"Понятно, зачем на сторону правоохранителей, не видя в глаза ни одного документа по делу, динамично перебегает Алексей Навальный, для которого агрессивное враньё становится просто обязательной частью его левой антибуржуазной повестки", - гласит текст его заявления в Facebook.

При этом то, что именно Чубайсу понятно в поведении и публикациях Навального, не поясняется.

Абызов арестован по подозрению в хищении 4 млрд рублей. Политологи называют его человеком круга Чубайса и премьер-министра Дмитрия Медведева.

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19:26    
Обвинил, конечно, самый честный.

19:21    
Как всегда - не краснеет и не бледнеет...

18:58    
Врёт зомбоящик и официальные лица, а Навальный говорит правду, посколько мы все её и так знаем.

18:48    
Толян про себя ничего не хочет сказать?

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