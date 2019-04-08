Рабочие отремонтировали трубу в Сосновой поляне, из-за которой погибла женщина

Специалисты ГУП «ТЭК» завершили ремонт части трубопровода на 2-й Комсомольской улице и пустили по ней горячую воду. Заменено 22 метра трубопровода.

«ТЭК» по договору обязательного страхования выплатит пострадавшим компенсации до 2 млн рублей. Также компания компенсирует ущерб, причиненный имуществу.

В ночь на 8 апреля при прорыве трубы погибла женщина. Кипяток, вырвавшись из трубы, пробил окно квартиры и затопил ее, также пострадал сын женщины. Причиной трагедии мог стать прорыв шва.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ГУП «ТЭК» сообщили, что капремонт теплосети проводили 25 лет назад, в 2018 году срок службы трубы продлили еще на три года.