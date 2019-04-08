Движение "Открытая Россия" уведомило Минюст о своей ликвидации

Документы о ликвидации движения «Открытая Россия» поданы в Минюст, передает «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-секретаря общественной организации «Открытая Россия» Наталью Грязневич.

В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В «Открытой России» неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения. Однако на активистов движения составляли протоколы по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации в России) и штрафовали.

В 2019 году было возбуждено уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной организации) в отношении Анастасии Шевченко. Ей вменили такие эпизоды «сотрудничества», как участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

Из-за этого дела движение «Открытая Россия» прекратило свое существование. Вместо него возникла одноименная общественная организация, ранее в Минюст подали учредительные документы. Руководителем новой «Открытой России» избрана юрист Анастасия Буракова.