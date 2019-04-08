Бывшие сотрудники ОМОН записали протестное видеообращение к Путину

Пятеро бывших сотрудников силовой структуры ОМОН опубликовали на видеохостинге Youtube обращение к действующему российскому президенту Владимиру Путину. В нем они делятся недовольством в связи с вынужденным выходом на пенсию и сопутствующим выселением из служебного жилья.

О своей ценности для государства и для его руководителя они говорят не только в контексте своих боевых действий в горячих точках: упоминается также собственная полезность в процессе разгона московских протестных акций 2012-го года.

Одна из акций, о которых упоминается в ролике, произошла 6 мая 2012 года на Болотной площади. Тогда произошли столкновения народа и полиции, и давка привела к реальным тюремным срокам для молодых людей.