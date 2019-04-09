Генпрокуратура выявила хищений на 1,6 млрд рублей в структурах "Роскосмоса" и "Ростеха"

Подведомственные государственным корпорациям "Роскосмос" и "Ростех" учреждения незаконным путем "освоили" более 1,6 млрд рублей, выделенных на создание новейших разработок военного характера, следует из отчета генпрокурора Юрия Чайки, уведомляет РИА "Новости".

В целом документ, подготовленный Чайкой, представляет собой отчет о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году. Прокуроры изучили материалы госзакупок более 19 тысяч исполнителей оборонзаказа, в том числе ряд министерств, ФСИН и других.

По итогам проверки деятельности "Роскосмоса", "Росатома", концерна "Алмаз-Антей", ПАО "ОАК2, АО "НПК "Уралвагонзавод" представителями надзорного органа были выявлены многочисленные нарушения финансового характера. В частности, предприятия незаконно завышали стоимости работ и срывали сроки исполнения контрактов.

В докладе генпрокурора уточняется, что постфактум проверок были возбуждены уголовные дела. Сам документ направлен в Совфед.