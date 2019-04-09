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10:10

К краснодарской активистке "Открытой России" нагрянули с обыском силовики

фото ЗакС политика К краснодарской активистке "Открытой России" нагрянули с обыском силовики

К участнице краснодарского отделения движения "Открытая Россия" Яне Антоновой пришли с обыском представители правоохранительных органов, поделился с "МБХ Медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Все стандартно - обыски рано утром, без права на звонок. Мы понимали, что она в зоне риска, у нас готовы адвокаты, но пока мы не в курсе, что с ней происходит и где именно она находится в данный момент. Связи с Антоновой нет уже несколько часов", - сообщил правозащитник.

По предварительным данным, оперативные мероприятия, проводимые в квартире Антоновой, могут быть связаны с возбуждением уголовного дела по ст.  284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной).

На так давно активистка была оштрафована за публикацию в соцсети видео о нехватке школ в регионе. Ролик признали материалом, распространенным "нежелательной организацией", а накануне, 8 апреля, Антонова пикетировала в поддержку арестованного адвоката Михаила Беньяша.

Паралельно с обыском у участницы движения идут аналогичные мероприятия в краснодарском офисе "Экологической вахты по Северному Кавказу". Предположительно, данные действия могут быть также связаны с делом Антоновой.

Дело в отношении Антоновой может стать уже третьим возбужденным в РФ по оказанию содействия "нежелательной организации". Ранее было заведено дело в отношении экс-координатора движения "Открытая Россия" в Екатеринбурге и действующего главреда корпункта "Урал МБХ медиа" Максима Верникова. Прецедентом же послужило дело Анастасии Шевченко. Ей вменили такие эпизоды "сотрудничества", как участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах. 

В связи с этим в "Открытой России" было принято решение о ликвидации движения. Вместо него возникла одноименная общественная организация, ранее в Минюст подали учредительные документы. Руководителем новой "Открытой России" избрана юрист Анастасия Буракова.

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13:48    
11:10 Всех путинских троллей под нары!

11:10    
Всех экстремистов из "Открытой России" надо надолго закрыть в тюремных камерах!

Страница 1-ая (всего: 1)
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