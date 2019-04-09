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Новости

10:30

Вьетнамские офицеры изучат в Петербурге события блокады Ленинграда и ВОВ

фото ЗакС политика Вьетнамские офицеры изучат в Петербурге события блокады Ленинграда и ВОВ

В Петербург с культурным визитом прилетела делегация высших офицеров армии Вьетнама, руководимая генерал-майором Буй Чонг Куингом, извещает пресс-служба Западного военного округа.

Делегаты посетят несколько городских музеев, располагающих экспозициями на тему блокады Ленинграда и материалами по Великой отечественной войне, встретятся с главой штаба ЗВО генерал-лейтенантом Алексеем Завизьоном

Также гости из Вьетнама приглашены в отдельную гвардейскую Красносельскую ордена Ленина Краснознамённую мотострелковую бригаду.

"Военнослужащие бригады участвовали в прорыве блокады Ленинграда, освобождении Выборга и разгроме Курляндской группировки противника", - уточнили в пресс-службе ЗВО.

Вместе с тем, в культпрограмму входит посещение музея прорыва блокады Ленинграда, музея "Дорога жизни" у Ладожского озера и возложение цветов к мемориалу на Пискаревском кладбище.

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14:09   И надо познакомить вьетнамских товарищей с воинами-ленинградцами, блокадниками Санкт-Петербурга,   испытавших не 900 блокадных дней, а десятилетия блокады в Северной столице Российской Федерации...
В Питере, бездомные воины-ленинградцы, по 12-18 и более лет, не могли получить гражданства и паспортов РФ. В их числе, герой-десантник, участник боевых действий, кавалер высших гос.наград, гвардии старший сержант ВДВ запаса Самойлов Р., прапорщик запаса Журавлёв, капитан 3-го ранга Шапошников Г.Г. (В/ч 45618 Лен.ВМБ Балт.флота ЗВО МО РФ), другие военные бомжи. Ветераны армии и флота, как не граждане своей страны, десятилетиями не жили, а выживали: без жилья, прописок-регистраций, без гражданства и паспортов, без медико-социальной и правовой помощи, без пенсий, зарплат, иных законных средств существования в государстве, которое они, по 25-30 и более лет, защищали в составе Вооруженных Сил СССР и РФ.

11:08    
России надо активнее развивать сотрудничество со 100-миллионным Вьетнамом, набирающим высокие темпы роста в экономике, современных технологиях!

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