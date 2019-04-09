Филинкова и Бояршинова не привезли в суд по их делу

Во вторник, 9 апреля, Московский окружной военный суд отложил на сутки заседание по делу анархистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, обвиняемых в участии в “террористическом сообществе “Сеть”.

Обвиняемых не смогли доставить в суд, поэтому стороны решили, что ввиду отстуствия Филинкова и Бояршинова продолжать заседание бессмысленно. Судья не стал объяснять адвокату Филинкова Виталию Черкасову, почему его подзащитного не смогли привезти, сказав лишь, что это произошло “по технической причине”.

В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру Черкасов предположил, что это делается специально, чтобы отбить у слушателей желание ходить на заседания по делу “Сети”. Как и в первый день рассмотрения, сегодня, 9 апреля, в здание 224 гарнизонного военного суда, в котором слушается дело, пришли более 50 человек. Среди них руководитель движения “За права человека” Лев Пономарев, специально приехавший из Москвы.

Отметим, 8 апреля стало известно, что ФСБ внесла "Сеть" в список террористических организаций, деятельность сообщества запрещена в РФ.

Сергей Еремеев