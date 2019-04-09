Милонов станет одним из руководителей "Фонда защиты национальных ценностей"

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов станет одним из соучредителей "Фонда защиты национальных ценностей" - организации, которая займется "борьбой" с распространением "фейков" о РФ, а также предотвращением "интеграции" западных идей в современное российское общество.

"Помимо официальных каналов, наша страна нуждается в наличии «умной силы», которая бы стала барьером на пути распространения дезинформации и пользовалась бы авторитетом среди населения. Мы не хотим смотреть на то, как под видом правозащитных, просветительских и иных благих лозунгов, Запад наносит удар за ударом в самую нашу суть - в наши традиции, культуру и совращает с пути молодежь", - сообщил Милонов.

Помимо прочего, парламентарий в рамках сотрудничества с фондом будет оказывать разностороннюю помощь русскоговорящему населению, обитающему за пределами родного государства, и периодически выступать с докладами о политических процессах, происходящих внутри страны.

"В ближайших наших планах - разработка национально-ориентированных законопроектов, а также поднятие проблематики заключенных жителей ДНР и ЛНР в тюрьмах и лагерях режима Порошенко", - уточнил намерения депутат.

Официальное открытие фонда состоится 10 апреля в Москве.

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