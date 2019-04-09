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11:34

Лукин отозвал законопроект, ограничивающий съемку на выборах

фото ЗакС политика Лукин отозвал законопроект, ограничивающий съемку на выборах

Член Совета Федерации Владимир Лукин, в начале апреля внесший на рассмотрение в Государственную думу законопроект, ограничивающий фото- и видеосъемку на выборах, отозвал свою инициативу. Об этом сигнализировал в Facebook руководитель сопредседатель ассоциации "Голос" Григорий Мельконьянц, накануне встречавшийся с Лукиным лично.

По словам "общественника", сенатор выразил сожаление по поводу того, что не посоветался с экспертами. Он хотел "как лучше", а отказаться в конечном счете от законопроекта счел мудрым шагом.

"Благодарен Владимиру Петровичу за мудрое решение. Уметь признать ошибки — удел сильных. К сожалению, в наше время это умение редко используется", - написал Мельконьянц.

Создание законопроекта ранее чиновник объяснял целью повысить уровень "гласности" на выборах. Он настроен работать в этом направлении и дальше, но при помощи иных средств.

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13:26    
Все-таки хватило ума дедушке, а то казалось, что он в сф заразу подхватил.

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