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11:36

Число коррумпированных сотрудников ФСБ за год увеличилось вдвое

фото ЗакС политика Число коррумпированных сотрудников ФСБ за год увеличилось вдвое

Общее количество замешанных в коррупционных преступлениях сотрудников Федеральной службы безопасности за прошедший год увеличилось в два раза, говорится в докладе генерального прокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году.

Так, число коррумпированных работников ФСБ выросло с 17 до 39 человек, в Следкоме - с 21 до 29, а в органах внутренних дел - с 956 до 971. Всего в военной и силовых отраслях власти в 2018 году было поймано с поличным 16 тысяч коррупционеров.

В отчете Чайки указано, что увеличение количества изобличенных преступников свидетельствует о прогрессе в оперативной работе служб собственной безопасности ФСБ.

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13:30    
Это только те, что случайно палятся или которых пасут при подковерных интригах.
Такие же стряпают дела против честной молодежи.

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