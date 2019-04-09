Число коррумпированных сотрудников ФСБ за год увеличилось вдвое

Общее количество замешанных в коррупционных преступлениях сотрудников Федеральной службы безопасности за прошедший год увеличилось в два раза, говорится в докладе генерального прокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году.

Так, число коррумпированных работников ФСБ выросло с 17 до 39 человек, в Следкоме - с 21 до 29, а в органах внутренних дел - с 956 до 971. Всего в военной и силовых отраслях власти в 2018 году было поймано с поличным 16 тысяч коррупционеров.

В отчете Чайки указано, что увеличение количества изобличенных преступников свидетельствует о прогрессе в оперативной работе служб собственной безопасности ФСБ.