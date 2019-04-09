ЕСПЧ присудил Навальному 20 тысяч евро компенсации по делу "Ив Роше"

Европейский суд по правам человека счел, что в рамках уголовного дела "Ив Роше" российские власти причинили политику Алексею Навальному моральный ущерб, назначив домашний арест, и в связи с этим присудил ему 20 тысяч евро компенсации. На англоязычный сайт суда, где появилось сообщение об этом, ссылается "Медиазона".

По мнению ЕСПЧ, Россия попрала одну из статей Европейской конвенции, в которой подробно описываются пределы допустимого ограничения свободы в тех или иных случаях. Помимо этого, с точки зрения Страсбургского суда, в случае с Навальным был подавлен "политический плюрализм" и нарушена свобода выражения мнения.

В декабре 2014 года Навальный получил 3,5 года условно, а его младший брат Олег - 3,5 года реального уголовного наказания. Им инкриминировали заключение заведомо невыгодной для "Ив Роше" сделки с аффилированной с семьей компанией. Несколько недель после вынесения судебного решения политик вынужденно провел дома с электронным браслетом, который в один из дней срезал. Он называл себя единственным человеком в истории российского правосудия, сидящим под домашним арестом после оглашения приговора.