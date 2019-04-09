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Новости

11:58

ЕСПЧ присудил Навальному 20 тысяч евро компенсации по делу "Ив Роше"

фото ЗакС политика ЕСПЧ присудил Навальному 20 тысяч евро компенсации по делу "Ив Роше"

Европейский суд по правам человека счел, что в рамках уголовного дела "Ив Роше" российские власти причинили политику Алексею Навальному моральный ущерб, назначив домашний арест, и в связи с этим присудил ему 20 тысяч евро компенсации. На англоязычный сайт суда, где появилось сообщение об этом, ссылается "Медиазона".

По мнению ЕСПЧ, Россия попрала одну из статей Европейской конвенции, в которой подробно описываются пределы допустимого ограничения свободы в тех или иных случаях. Помимо этого, с точки зрения Страсбургского суда, в случае с Навальным был подавлен "политический плюрализм" и нарушена свобода выражения мнения.

В декабре 2014 года Навальный получил 3,5 года условно, а его младший брат Олег - 3,5 года реального уголовного наказания. Им инкриминировали заключение заведомо невыгодной для "Ив Роше" сделки с аффилированной с семьей компанией. Несколько недель после вынесения судебного решения политик вынужденно провел дома с электронным браслетом, который в один из дней срезал. Он называл себя единственным человеком в истории российского правосудия, сидящим под домашним арестом после оглашения приговора.

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13:57    
Хорошая новость. Никто не принуждал частную фирму заключать контракт с частной фирмой Навальных. В любом случае, это дело арбитражного суда и материальных взысканий, а не уголовного дела.

13:53    
Денис Каюков - мудак.

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