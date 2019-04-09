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Новости

12:06

Беглов уверен, что в Петербурге сконцентрировано всё для развития Арктики

фото ЗакС политика Беглов уверен, что в Петербурге сконцентрировано всё для развития Арктики

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов, выступая на Международном Арктическом форуме, известил, что в городе имеется всё необходимое для успешного развития и освоения региона, уведомляет "Мойка78".

"У нас есть Балтийский завод, Адмиралтейские верфи, Алмаз, Радар и ряд других предприятий. Например, на Балтийском заводе сейчас идет строительство трех атомных ледоколов, а на Адмиралтейских верфях начинают строить дрейфующую ледокольную станцию", - уточнил врио губернатора.

На данный момент в рамках мероприятия были подписаны соглашения о деловой кооперации между правительствами города на Неве и Республики Саха.

На форуме выступит также президент России Владимир Путин и представители властей Исландии, Швеции, Норвегии, Финляндии и российских регионов. Визит высокопоставленных гостей традиционно парализовал движение транспорта в Петербурге.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:53    
Господин Беглов, когда будете о горожанах заботиться?
Из-за постоянных сборищ различных болтунов по городу не проехать. Опаздываем на работу, на учебу, по неотложным делам!!!
Почти каждую неделю город перекрыт и стоит в пробках!

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