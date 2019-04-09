Беглов уверен, что в Петербурге сконцентрировано всё для развития Арктики

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов, выступая на Международном Арктическом форуме, известил, что в городе имеется всё необходимое для успешного развития и освоения региона, уведомляет "Мойка78".

"У нас есть Балтийский завод, Адмиралтейские верфи, Алмаз, Радар и ряд других предприятий. Например, на Балтийском заводе сейчас идет строительство трех атомных ледоколов, а на Адмиралтейских верфях начинают строить дрейфующую ледокольную станцию", - уточнил врио губернатора.

На данный момент в рамках мероприятия были подписаны соглашения о деловой кооперации между правительствами города на Неве и Республики Саха.

На форуме выступит также президент России Владимир Путин и представители властей Исландии, Швеции, Норвегии, Финляндии и российских регионов. Визит высокопоставленных гостей традиционно парализовал движение транспорта в Петербурге.

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