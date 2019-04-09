От зимней грязи очистили 600 петербургских улиц

Сотрудники дорожно-коммунальных спецслужб продолжают работу по мытью городских улиц от накопившегося за зиму мусора и грязи. Как отчитались в комитете по благоустройству, на данный момент "водным процедурам" подверглись уже 600 улиц; за прошедшие сутки очищены были 75.

"Для того, чтобы инспекторы приняли улицу, она должна быть очищена от песка и мусора, прометена и промыта. Поребрики, ограждения, остановочные павильоны также должны быть приведены в порядок", - уточнили в комблаге.

Напомним, на выходных дорожники приступили к мытью городских переправ. Первым был капитально очищен Троицкий мост.