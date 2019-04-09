Суд отказался оправдать экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Сахалинский областной суд отклонил апелляции адвокатов бывшего губернатора региона Александра Хорошавин, приговоренного к 13 годам лишения свободы, сообщает "Интерфакс". Таким образом, обвинение с него снимать не будут.

"Судебная коллегия определила приговор Южно-Сахалинского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения", - цитируется юридическое решение.

Ранее бывший чиновник просил суд о пощаде, а Европейский суд по правам человека постановил, чтобы Россия выплатила ему 5 тысяч евро компенсации за три проведенных в следственном изоляторе года.

Хорошавина обвинили в получении взяток в составе преступного сообщества. Перед тем, как попасть в колонию строгого режима в феврале 2018-го года, его оштрафовали на 500 млн рублей и лишили всех государственных наград.