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13:26

В маршрутках Новокузнецка отменили льготы для пенсионеров из-за хамства

фото ЗакС политика В маршрутках Новокузнецка отменили льготы для пенсионеров из-за хамства

Эксперимент в Новокузнецке, где с 1 марта ввели льготные тарифы для проезда пенсионеров в маршрутных такси, продлился недолго: как сообщает местный портал "Новокузнецк.ру", от идеи решили отказаться. Суть конфликта в том, что льготного проезда стали требовать для себя в массовом порядке и другие категории граждан, или же пожилые граждане без паспортов - причем не каким-либо институциональным образом, а прямо в салонах маршруток. Проблема стремительно приобрела серьезный характер, отмечает директор перевозчика ООО "Автолайн" Евгения Корюкова.

"Люди зачастую реагируют неадекватно, начинают нецензурно оскорблять, сыпать проклятиями, угрозами", - рассказала женщина.

Столкнувшись с неконтролируемым общественным давлением, по ее словам, стали "широким фронтом" увольняться водители и кондукторы.

Теперь вместо 11 рублей за проезд пенсионерам вновь придется платить по 22 рубля.

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