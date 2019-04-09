Поклонская считает, что оппозиционный потенциал в ней видят только враги России

Навестившая Петербург с презентацией своей книги депутат Государственной думы Наталья Поклонская развеяла посещающие часть общественности представления о том, что занимается "подрывной деятельностью" внутри законодательного органа и партии власти и что ее уместно называть оппозиционным деятелем. По ее мнению, так могут говорить только "враги".

"Причем не только мои, а враги России вообще, потому что я не оппозиция, и кому-то очень надо меня к ней приписать. Нет, я совершенно государственный человек, никогда не скажу чего-то против нашей страны. Потому что мы долго возвращались на нашу Родину", - сказала она в интервью "Фонтанке", имея в виду присоединение Крымского полуострова к России в 2014-м году.

Актуальную атмосферу в Думе она охарактеризовала как "вялотекуще-напряженную".

Разговоры о том, что Поклонская недостаточно лояльна к проводимому властью курсу, начались после того, как она выступила против закона о повышении пенсионного возраста. Продолжились они, когда она пообещала издать компромат на коллег-депутатов и сделала это.