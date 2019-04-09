Депутат Рашкин заявил о "масштабном наступлении на свободу слова" с трибуны Госдумы

Депутат Валерий Рашкин, член думской фракции КПРФ, сегодня, 9 апреля, выступил с трибуны нижней палаты Федерального собрания с резкой критикой последних законодательных инициатив, выдвинутых партией власти.

Начал свое выступление парламентарий с заявления о том, что в России постепенно упраздняется понятие "свобода слова".

"На наших глазах разворачивается масштабное наступление на свободу слова. "Пакет Яровой" обязал операторов хранить записи разговоров, переписку в социальных сетях и трафик абонентов. Начались позорные попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram. Следом приняты законы о наказании за неуважение власти и распространение так называемых фейков. В истинно правовом государстве такие законы не могут быть приняты в принципе. Это произвол!", - констатировал Рашкин.

Далее он с сожалением отметил, что, как ему кажется, все эти инициативы - "только цветочки", выразив уверенность, что перед выборами будет гораздо хуже.

Помимо прочего, в подтверждение своих слов о давлении на СМИ депутат напомнил о случае с увольнением экс-журналистки "Коммерсанта" Марии Карпенко, упраздненной в должности за освещение деятельности врио градоначальника Петербурга Александра Беглова в "негативном контексте".

"Нельзя критиковать президента, нельзя критиковать губернатора, так скоро паршивого мэра нельзя будет пожурить", - удручен Рашкин.

В конце послания депутат с критикой обрушился на коллег по Думе из "Единой России", сенаторов Совфеда.

"КПРФ требует прекратить разгул беззакония и произвол, остановить наступление на свободу слова и разрушение основополагающих демократических институтов. Общество отказывается это терпеть!", - декламировал парламентарий.

На "крик души" коммуниста отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнувший, что высказанное им как раз говорит об обратном - о том, что свободу вольно говорить пока никто не отменял.

"Если бы все это происходило в то время, о котором вы говорите, то все будущее время вы бы провели в психушке как минимум", - заявил Володин.

Володин объяснил, что раньше суверенитетом были финансовые границы, теперь к ним добавился цифровой суверенитет, именно в связи с этим был принят соответствующий закон.

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