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Новости

15:05

Депутат Рашкин заявил о "масштабном наступлении на свободу слова" с трибуны Госдумы

фото ЗакС политика Депутат Рашкин заявил о "масштабном наступлении на свободу слова" с трибуны Госдумы

Депутат Валерий Рашкин, член думской фракции КПРФ, сегодня, 9 апреля, выступил с трибуны нижней палаты Федерального собрания с резкой критикой последних законодательных инициатив, выдвинутых партией власти. 

Начал свое выступление парламентарий с заявления о том, что в России постепенно упраздняется понятие "свобода слова".

"На наших глазах разворачивается масштабное наступление на свободу слова. "Пакет Яровой" обязал операторов хранить записи разговоров, переписку в социальных сетях и трафик абонентов. Начались позорные попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram. Следом приняты законы о наказании за неуважение власти и распространение так называемых фейков. В истинно правовом государстве такие законы не могут быть приняты в принципе. Это произвол!", - констатировал Рашкин.

Далее он с сожалением отметил, что, как ему кажется, все эти инициативы - "только цветочки", выразив уверенность, что перед выборами будет гораздо хуже.

Помимо прочего, в подтверждение своих слов о давлении на СМИ депутат напомнил о случае с увольнением экс-журналистки "Коммерсанта" Марии Карпенко, упраздненной в должности за освещение деятельности врио градоначальника Петербурга Александра Беглова в "негативном контексте".

"Нельзя критиковать президента, нельзя критиковать губернатора, так скоро паршивого мэра нельзя будет пожурить", - удручен Рашкин.

В конце послания депутат с критикой обрушился на коллег по Думе из "Единой России", сенаторов Совфеда.

"КПРФ требует прекратить разгул беззакония и произвол, остановить наступление на свободу слова и разрушение основополагающих демократических институтов. Общество отказывается это терпеть!", - декламировал парламентарий.

На "крик души" коммуниста отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнувший, что высказанное им как раз говорит об обратном - о том, что свободу вольно говорить пока никто не отменял.

"Если бы все это происходило в то время, о котором вы говорите, то все будущее время вы бы провели в психушке как минимум", - заявил Володин.

Володин объяснил, что раньше суверенитетом были финансовые границы, теперь к ним добавился цифровой суверенитет, именно в связи с этим был принят соответствующий закон.



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17:32    
Сегодня в Питере очередной  форум.
Съездили бы ,к примеру, в Елизаветинскую больницу,  посмотрели, сколько больных лежит в коридорах!

17:27    
Лживый словесный понос у власти, депутатов и политиков!
БЛА. БЛА..БЛА на государственных  каналах ТВ. Мусолят пять лет одну тему "Украина". Сколько бюджетных денег угробили на эту болтовню.
БЛА. БЛА..БЛА  на различных сборищах (форумах) обо всем на свете. Сколько бюджетных денег угробили на эту болтовню.
И в перерывах между болтовней сбор денег на больных детей.
Вот если бы больше молчали и делали дело, какая экономия бюджета бы была!
И на больных детей бы хватило, и на больницы, и на поликлиники

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