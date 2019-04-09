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15:25

Шлосберг призвал всех депутатов страны поддержать его "анти-закон" Клишаса

фото ЗакС политика Шлосберг призвал всех депутатов страны поддержать его "анти-закон" Клишаса

Депутат псковского областного Законодательного собрания Лев Шлосберг в эфире своего YouTube-канала рассказал о том, что подготовил ко внесению в местный ЗакС инициативу, предусматривающую наказание для представителей власти за проявление неуважения к гражданам. Максимальная предлагаемая автором мера наказания составляет 30 суток спецприемника, "рифмуясь" с максимальным наказанием за нарушение правил проведения митингов.

Таким образом, он оппонировал авторам закона о неуважении к власти, вступившего в силу 29 марта.

Признавая, что в основном законодательные органы в регионах наполнены подконтрольными людьми, "яблочник" выразил надежду на то, что хотя бы один депутат хотя бы одного ЗакСа прислушается к нему и внесет аналогичный законопроект - или же, как минимум, известит часть людей о том, что такая идея существует. Надежд он не оставляет и на владельцев мандатов Государственной думы.

"Может, хоть один из 450 человек, может там хоть что-то просочилось, кто-то недосмотрел, найдется, я готов с таким депутатом даже познакомиться, если такой смельчак вдруг в этих серых стенах найдется", - заявил лидер псковского "Яблока".

По словам политика, желаемый им поворот событий реанимировал бы профессиональную репутацию законотворцев в целом, которая, по его наблюдениям, потеряна окончательно.

"Слово "депутат" стало в нашей стране в последние годы почти нецензурным", - признался демократ.

Согласно принятому закону авторства сенатора Андрея Клишаса, за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете граждане могут поплатиться на сумму от 30 до 100 тысяч рублей. Рецидив грозит штрафом от 100 до 200 тысяч рублей или арестом на 15 суток.

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