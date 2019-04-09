Двоим астраханским экс-депутатам от ЕР дали 16 и 24 года колонии за секс с детьми

Бывшим депутатам Астраханской областной думы, избранным от "Единой России" и обвиненным в педофилии, Виталию Курскову и Игорю Поплевко, местный суд назначил наказание в виде 24 и 16 лет лишения свободы соответственно в колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

В ходе следствия правоохранители насчитали 78 эпизодов секса с несовершеннолетними. Для этого была арендована целая "студия". Помимо непосредственно развратных действий, велась видеосъемка оргий с дальнейшим распространением порнографических материалов.

Малолетних партнеров приводила 20-летняя девушка, которую ранее осудили на 12 лет.

Следствием установлено, что пострадавших от Курскова и Поплевко перед преступными деяниями напаивали алкогольными напитками.

Своей вины осужденные не признали.