"Мемориал" признал задержанных в Керченском проливе украинских моряков политзаключенными

Правозащитный центр "Мемориал" признал 24 украинских моряков, арестованных в ноябре 2018 года после незаконного, по мнению РФ, пересечения Керченского пролива, политическими заключенными.

В "Мемориале" полагают, что обвинение в пересечении российской госграницы не может рассматриваться как правомерное с точки зрения международного права, поскольку аннексия Крыма, случившаяся в 2014 году, не признана мировым сообществом, как и установление Россией морской границы по 12-мильной зоне от береговой линии полуострова, в которую зашли украинские военные суда 25 ноября 2018 года. Правозащитники акцентируют внимание на том, что украинские корабли заранее сообщили о проходе через Керченский пролив, что подтверждают обе стороны конфликта.

Вместе с тем, в "Мемориале" согласны с экспертами по международному гуманитарному праву в том, что керченский инцидент является международным военным конфликтом, а задержанные украинские моряки - военнопленными. Их незамедлительно необходимо освободить, а уголовные дела прекратить.

25 ноября 2018 года погранслужба ФСБ с применением оружия задержала три украинских военных корабля в Керченском проливе. 24 моряков арестовали по обвинению в незаконном нарушении границы России. Под стражей они останутся как минимум до 24 апреля. Позднее Совет национальной безопасности Украины и Евросоюз одобрили введение новых санкций против России. В свою очередь Россия запретила импорт некоторых товаров из Украины.