Силовики могут получить право блокировать счета организаторов несанкционированных митингов

Руководители российских силовых ведомств (МВД, ФСБ), а также начальники их региональных структур, желают получить право на досудебную блокировку банковских счетов и электронных кошельков, заподозренных в спонсировании терроризма, экстремизма, торговле наркотиками и, отмечают "Ведомости", финансировании "публичных мероприятий с нарушением установленного порядка", то есть несанкционированных митингов.

Проект данной законотворческой инициативы опубликовал Росфинмониторинг.

В документе отмечается, что заблокировать счет можно будет сроком на 10 дней только "в не терпящих отлагательства случаях" и на основании "достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных" сведений

Между тем, о желании оградить доступ к заподозренному в противоправном финансировании банковскому счету превентивно следует уведомить прокуратуру. После с заблокированного счета можно будет списать лишь средства, равные прожиточному минимуму.

Согласно пояснительной записке к документу, нововведение разработано с учетом мнения правоохранительных органов для пресечения использования счетов и кошельков, открытых на "третьих" лиц или "с использованием процедур, не требующих идентификации владельцев". Закрывать доступ к таким ресурсам через только через суд - малоэффективная процедура, отметили в Росфинмониторинге.