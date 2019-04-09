Быкова все больше удручает гражданская инертность россиян

Показатели, которые сделал достоянием общественности недавний опрос фонда Джорджа Гэллапа и которые говорят о желании 20 процентов россиян навсегда покинуть страну, подверг скепсису литератор и политический обозреватель Дмитрий Быков. Он обратил внимание на важную для себя деталь: по его разумению, следует учесть подразумевающуюся в вопросе частицу "бы", которая многое определяет. Иными словами, россияне не хотят уехать, а с некоторой мечтательностью хотели бы.

"Россияне так же хотели БЫ, чтобы в России не было коррупции, власть была прозрачна, чиновничество подотчетно, пресса свободна, а выборы реальны; они хотели БЫ, чтобы старость их выглядела обеспеченной, улицы — безопасными, политика — человечной. Но в том-то вся и беда, что хотеть они разучились, потому что вошли в состояние выученной беспомощности", - с печалью рассудил автор на страницах издания "Собеседник".

Будущее ему, стороннику перемен и реформ, представляется в безрадостном свете, несмотря на регулярно публикуемые социологические опросы. Самое для него неприятное состоит в том, что власть прекрасно чувствует низкую готовность людей к активным политическим действиям и - как одному из таких действий - эмиграции, вопреки публичным декларациям.

"Они (россияне - прим. ЗАКС.Ру) никуда не уедут, никого не сместят, ни с кого не спросят. Они даже революции хотели БЫ, но революция тоже уже была", - заключил публицист.