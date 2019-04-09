Дрозденко не исключает, что Кудрово и Петербург свяжет канатная дорога

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выступая на V Международном арктическом форуме, уведомил собравшихся о том, что от центра Кудрово может появиться канатная дорога до метро "Проспект Большевиков".

Населенный пункт постоянно переживает транспортный коллапс: попасть на его территорию можно лишь на двух видах автобусов. В связи с этим, уточнил Дрозденко, власти Ленобласти рассматривают реализацию в том числе альтернативных видов транспорта.

"Это канатный транспорт. У нас есть инвестор, который нам предлагает это сделать. Мы посмотрели расчеты, это абсолютно спокойно реализуемый проект: из центра Кудрово до метро «Проспект Большевиков» канатный транспорт высотой около 50 м, когда нон-стоп будут двигаться вагончики, и люди будут переезжать спокойно из Кудрово", - цитирует Дрозденко ТАСС.

Предполагается, что проект будет представлен петербургским властям в ближайшее время.