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18:39

Осужденная за взятку экс-депутат ЗакСа Нестерова выйдет на свободу

фото ЗакС политика Осужденная за взятку экс-депутат ЗакСа Нестерова выйдет на свободу

Во вторник, 9 апреля, Горсуд изменил приговор в отношении бывшего депутата Заксобрания от «Единой России» Светланы Нестеровой, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

25 сентября 2018 года Нестерова была признана виновной в получении взятки от двух НКО, интересы которых она лоббировала в петербургском парламенте. Красногвардейский районный суд назначил ей 5 лет лишения свободы и 6,1 млн рублей штрафа.

Суд апелляционной инстанции перезачел время, проведенное в следственном изоляторе до 9 апреля, когда приговор вступил в силу. Напомним, согласно новой трактовке уголовного кодекса, 1 день в СИЗО равен 1,5 дням в колонии. Экс-депутата задержали в июне 2016 года.

Нестерова  выйдет на свободу в ближайшие дни, официальную дату, по информации пресс-службы, определит администрация СИЗО. Однако ранее назначенный Красногвардейским судом штраф остался в силе.

 



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