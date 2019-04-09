Ходорковский: "Открытая Россия" никогда не была и не может быть нежелательной

Очередные обыски в региональных филиалах организации "Открытая Россия" нашли отклик у ее основателя, бизнесмена и политика Михаила Ходорковского, с порицанием высказавшегося на просторах Facebook о силовых действиях по отношению к своим коллегам.

"С учетом того, что организация занимается политическим образованием, выборами и правозащитой — происходящее более чем запредельно. <...> «Открытая Россия» никогда не была и не может быть нежелательной, поскольку создана российскими гражданами, в Москве, штаб-квартира тоже в Москве и финансируется тоже только россиянами", - написал идейный лидер структуры, попутно обругав новейшее законодательство, позволяющее правоохранителям осуществлять обыски и задержания по крайне странным для него основаниям.

По словам политика, Россия, судя по по последним событиям, рискует превратиться в подобие "северокорейского зоопарка".

Опубликованный Ходорковским пост связан с обыском у краснодарской активистки "Открытой России" Яны Антоновой. Дело в отношении Антоновой может стать третьим возбужденным в РФ по оказанию содействия "нежелательной организации". Ранее по такой же статье пострадал главный редактор ресурса "Урал МБХ медиа" Максим Верников. Прецедентом и самым громким событием в этом ряду стало преследование Анастасии Шевченко, у которой в период ограничения ее свободы умерла больная дочь. Преследование Шевченко спровоцировало волну уличных акций по всей стране.

Накануне, 8 апреля, движение "Открытая Россия" проинформировало Министерство юстиции о своем роспуске. Решение обусловлено участившимися гонениями на активистов со стороны российских властей.