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9:30

Экс-мэр Владивостока приговорен к 15 годам колонии и 500 млн рублей штрафа

фото ЗакС политика Экс-мэр Владивостока приговорен к 15 годам колонии и 500 млн рублей штрафа

Минувшим вечером, 9 апреля, столичный Тверской суд вынес вердикт в отношении бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями: 15 лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа, уведомляет ТАСС.

Другой фигурант уголовного разбирательства - бизнесмен Андрей Лушников - получил полмиллиарда рублей штрафа и 10 лет колонии строгого режима. Третий подсудимый - родной брат Пушкарева Андрей - приговорен к 8 годам условно и аналогичной сумме штрафа. РИА "Новости" пишут, что причиной условного срока послужила инвалидность обвиняемого.

Игоря Пушкарева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и превышении своих должностных полномочий. Как полагает следствие, он, являясь мэром Владивостока, оказывал прямое содействие своей компании "Востокцемент", переоформленной на брата Андрея вскоре после назначения Пушкарева главой города. Помимо прочего он за взятки не менее 75 млн рублей помогал определенным предприятиям выигрывать подряды на строительство дорог.

Пушкарев пребывал под арестом с июня 2016 года, однако лишь 3 ноября 2017 года он добровольно сложил с себя полномочия мэра. Свою вину управленец не признал.

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9:43    
Всех коррупционеров на нары, и надолго! Лучше, конечно, было бы их расстреливать, вешать или сжигать на кострах публично...Всю собственность в доход государства и направлять её на благо детей России!

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