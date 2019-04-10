Суд Архангельска оштрафовал семерых участников "мусорных" протестов

Октябрьский райсуд Архангельска минувшим вечером, 9 апреля, присвоил штрафы семерым участникам продолжающихся "мусорных" протестов, поделился с "МБХ Медиа" юрист Алексей Куроптев.

Журналисту Евгению Богучарскому, активистам Елене Калининой, Максиму Пушкину, Александру Ларионову, Марине Петровой и Дмитрию Кузнецову назначены штрафы от 13 до 17 тысяч рублей за участие в "незаконном" шествии (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

Петрову и Ларионова оштрафовали также по "протестной" статье 20.2 КоАП на 13 и 14 тысяч рублей соответственно. Последний, помимо прочего, получил еще "квиток" о неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП).

Корреспондент архангельского издания "Свободная речь" Дмитрий Секушин получил штраф в размере 200 тысяч рублей за повторное нарушение порядка проведения публичной акции (ч.8 ст. 20.2 КоАП).

Напомним, 7 апреля, по разным оценкам участников, по тому же поводу на улицы вышло около от 3 до 15 тысяч архангелогородцев. С наступлением темноты полиции удалось мирно урезонить самых активных участников и уговорить их разойтись до утра.

В декабре прошлого года недовольство горожан против строительства полигона "Шиес" вылилось в жалобу президенту Владимиру Путину, но внятного публичного ответа из Кремля не последовало.

В городе до сих пор продолжаются "бессрочные" антимусорные протесты.