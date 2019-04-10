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Новости

10:35

Россияне полагают "достойной" зарплату в 66 тысяч рублей

фото ЗакС политика Россияне полагают "достойной" зарплату в 66 тысяч рублей

Граждане России назвали размер заработной платы, которую считают разумной для существования - 66 тысяч рублей, следует из исследования Финансового университета при правительстве РФ, которое публикует "Российская газета".

Участникам социологического опроса задали вопрос: "Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?".

Самые высокие запросы, традиционно, оказались у жителей двух столиц - Москвы и Петербурга: им для нормальной жизни необходимо зарабатывать 100 и 91 тысяч рублей ежемесячно.

Менее остальных желают читинцы - им достаточно 50 тысяч рублей. Жителям Улан-Удэ - 54 тысячи, Барнаула и Якутска - 55 тысяч.

Около 24% россиян сообщили, что уже живут достойно. Среди них - обитатели Казани, Москвы, Грозного, Махачкалы и Симферополя. Другие 19% полагают, что в ближайшие 5 лет достигнут нормального уровня существования, однако более остальных - 48% - уверены, что при жизни не смогут добиться желаемого заработка.

Напомним также, согласно данным Росстата, реальные доходы россиян падают уже пять лет подряд. 

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12:54    
Определить достойный уровень зарплаты невозможно в связи с ежедневным ростом цен.
Правительство для стабилизации цен НИЧЕГО не делает.

11:16    
На Чукотке, к примеру, средняя зарплата учителей и врачей 180 тысяч в месяц! Это официальные источники! Может туда рвануть на работу?

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