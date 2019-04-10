Единороссы не захотели обращаться к Беглову с вопросом о судьбе парка на Смоленке

Депутаты Максим Резник, Алексей Ковалев и Борис Вишневский подготовили запрос на имя врио губернатора Петербурга Александра Беглова с просьбой взять под контроль вопрос создания парка в устье реки Смоленки.

В среду, 10 апреля, большинство депутатов отказались утверждать этот запрос на пленарном заседании ЗакСа.

Резник напомнил, что участок в устье Смоленки уже переведен в перечень зеленых насаждений общего пользования, однако городская администрация не спешит принимать меры, позволившие бы благоустроить парк. Оппозиционеры спрашивали, когда будут предоставлены деньги на благоустройство территории.

Единороссы Андрей Анохин и Константин Чебыкин упрекнули представителей парламентской оппозиции в том, что те умаляют заслуги василеостровца Чебыкина в деле спасения от застройки устья Смоленки. Анохин назвал своих оппонентов “политиканами”.

За утверждение законопроекта проголосовали только 13 парламентариев. При этом в поименном режиме голосовать захотели только 11 человек.

Сергей Еремеев

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