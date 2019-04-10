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10:46

В ЗакСе окончательно одобрили проект закона о реновации

фото ЗакС политика В ЗакСе окончательно одобрили проект закона о реновации

Петербургский парламент на пленарном заседании в среду, 10 апреля, одобрил во втором и третьем чтениях законопроект о реновации. Кроме того, окончательно утвердили сопутствующие поправки в законодательство.

В документ были внесены дополнения от лидера фракции Партия роста Оксаны Дмитриевой, которая изначально выступала одним из авторов проекта федерального закона.

По мнению авторов документа, уже внесенный в Госдуму законопроект о реновации содержит несколько правовых пробелов и копирует правила реновации, установленные для Москвы. Вариант петербургских депутатов, в частности, разрешает осуществлять реновацию не за счет бюджета. Также парламентарии ЗакСа предлагают осуществлять реновацию не только в отношении отдельных домов, но и целых кварталов, микрорайонов и районов.

С критикой инициативы ранее выступали лидер фракции “Яблоко” Борис Вишневский и депутат от КПРФ Александр Рассудов.

В ближайшие дни законопроект о реновации от петербургского ЗакСа будет направлен в Госдуму.

Сергей Еремеев



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12:07    
Городским депутатам и губернатору надоела спокойная жизнь в городе?
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11:16    
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