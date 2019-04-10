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Новости

11:11

Депутат ЗакСа Рассудов стал отцом

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Рассудов стал отцом

Член КПРФ, депутат Заксобрания Александр Рассудов на днях стал отцом. Об этом во время пленарного заседания ЗакСа 10 апреля объявил спикер Вячеслав Макаров.

Парламентский корпус поприветствовал коллегу аплодисментами. Макаров заявил, что коммунист стал первым петербуржцем, которого поздравили с Днем отца.

Законопроект о новом празднике, Дне отца, представили в ЗакСе 10 апреля.

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:29    
Сразу вспомнил лентяя и пьяницу из бессмертной комедии Гайдая "Операция ''Ы'' и другие приключения Шурика": она готовится стать матерью. а я готовлюсь стать отцом! Именно такие персонажи стали в современной России депутатами и влиятеьными политиками...

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