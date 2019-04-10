Депутат ЗакСа Рассудов стал отцом

Член КПРФ, депутат Заксобрания Александр Рассудов на днях стал отцом. Об этом во время пленарного заседания ЗакСа 10 апреля объявил спикер Вячеслав Макаров.

Парламентский корпус поприветствовал коллегу аплодисментами. Макаров заявил, что коммунист стал первым петербуржцем, которого поздравили с Днем отца.

Законопроект о новом празднике, Дне отца, представили в ЗакСе 10 апреля.

Сергей Еремеев

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