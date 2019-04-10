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Новости

11:40

Петербургские активисты просят ЕСПЧ защитить их право на свободу выражения мысли

фото ЗакС политика Петербургские активисты просят ЕСПЧ защитить их право на свободу выражения мысли

Жители Петербурга, участники протестных перфомансов Тимур Расулов, Евгения Литвинова и Варвара Михайлова обратились в Европейский суд по правам человека с просьбой урезонить власти России, ограничивающие их свободу на самовыражение "посредством современного искусства", уведомляет "Коммерсант".

Все активисты были привлечены к административной ответственности.

Манифестанты полагают, что в России были нарушены их право на справедливое судебное разбирательство (ст. 6 Конвенции по правам человека), право на свободу выражения мнений (ст. 10) и другие.

Участнику движения "Время" Тимуру Расулову суд назначил 100 часов исправительных работ за акцию "Исчезающая Конституция", проведенную у здания Конституционного суда в Петербурге.

Евгению Литвинову оштрафовали на 10 тысяч рублей за перфоманс "Путин едет на пенсионерах".

Варвара Михайлова несла на первомайском шествии в 2018 году плакат "Девять стадий разложения вождя", представляющий собой коллаж из портретов Владимира Путина, сквозь которые прорастает трава. Его расценили как нарушение правил проведения публичных мероприятий (статья 20.2 КоАП) и оштрафовали активистку на 160 тысяч рублей. Плакат суд постановил уничтожить.

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14:02    
12-37, только прогляди, как ты, петух, из под шконки вылез и кукарекаешь.Таким образом выражаешь свои гнусные и мерзкие гомосячьи мысли. Иди снова к своей жене "параше" и к мужу Амбалову.

13:11    
12:37, Вы, случаем, не подавали заявок на сценарии кинофильмов? С такой фантазией, с видением пенсионеров в качестве муже и жено ложцев или их жертв, сценарий мог быть исключительно порнографическим. Или Вы коварно пытаетесь увязать пенсионную реформу с половыми извращениями? Здесь попахивает (интересно, что Ваша фантазия дорисует об этом слове) изменой (причем, берегите фантазию, не адюльтером).

12:37    
Гомосеки, выражайте свои гнусные и мерзкие мысли под одеялом в постели, а не на проспектах и площадях, где присутствуют нормальные люди!

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