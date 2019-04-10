ЦИК передал мандат депутата Госдумы Алферова Михаилу Берулаве

Члены Центризбиркома единогласно проголосовали за передачу мандата депутата Госдумы Жореса Алферова бизнесмену Михаилу Берулаве, передает РИА «Новости».

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что рада за Госдуму, потому что в ней будет «человек, который работает системно». Замглавы ЦИК Николай Булаев назвал Берулаву «грамотным, профессиональным, максимально неполитизированным депутатом». Берулава, в свою очередь, пообещал приложить «все силы, чтобы это оправдать это доверие».

Вакантный мандат депутата Госдумы для коммунистов появился после смерти Жореса Алферова 1 марта. Изначально КПРФ намеревалась передать мандат Павлу Грудинину, но ЦИК отказал в этом, сославшись на то, что у последнего были счета в иностранных банках на момент регистрации на выборах.

27 марта ЦИК принял решение передать мандат красноярскому коммунисту Петру Медведеву, но тот по решению КПРФ от места в Госдуме отказался. Вместо него было решено выдвинуть Берулаву, который был депутатом Госдумы шестого созыва.