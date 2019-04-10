Макаров: Думаю, что Беглов пойдет на выборы самовыдвиженцем

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, выступая на брифинге 10 апреля, предположил, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов пойдет на губернаторские выборы самовыдвиженцем.

- Я думаю, что Александр Дмитриевич будет собирать подписи и пойдет самовыдвиженцем, - сообщил Макаров, комментируя очередные поправки в региональный закон о выборах.

Предложенные поправки спикер назвал “техническими”.

Ранее Макаров не раз говорил о том, что партия “Единая Россия” в любом случае поддержит кандидатуру Беглова.

Сам Беглов информацию о своем выдвижении в губернаторы не подтверждал.

Выборы главы Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года.

Сергей Еремеев

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