Чайка рассказал о массовых "безобразиях" в системе ФСИН

В каждом втором российском регионе имеются весомые нарушения в работе Федеральной службы исполнения наказаний, известил генеральный прокурор Юрий Чайка.

В ходе массовых проверок учреждений ФСИН сотрудниками ведомства были выявлены множественные случаи незаконного применения физической силы по отношению к задержанным, арестованным и заключенным.

"Нарушения установлены в учреждениях уголовно-исполнительной системы в каждом втором субъекте, 70% из них - в исправительных колониях. Основная причина этих безобразий - недостаточная открытость пенитенциарной системы и круговая порука, порожденные неэффективным ведомственным контролем ФСИН и ее территориальных органов", - цитирует Чайку "Интерфакс".

По результатам проверок было возбуждено более 50 уголовных дел о превышении должностных полномочий.