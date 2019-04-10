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14:05

Эсеры просят Чайку организовать масштабную проверку теплосетей Петербурга

фото ЗакС политика Эсеры просят Чайку организовать масштабную проверку теплосетей Петербурга

Руководитель фракции "Справедливая Россия" в петербургском Заксобрании Алексей Ковалев направил обращение генеральному прокурору Юрию Чайке запрос, содержащий просьбу организовать общегородскую проверку соблюдения требований законодательства о безопасности эксплуатации теплосети со стороны уполномоченных органов власти и использующих сети организаций.

Прецедентом для запроса послужила недавняя гибель женщины от обварения кипятком ввиду прорыва трубы на 2-й Комсомольской улице. Инженерная сеть на данной территории была проложена в 1994 году. Предельный срок её эксплуатации истекал в 2019-м, однако компания "Промбезопасность-Северо-Запад", проводившая годом ранее инспекцию труб, признала их пригодность. В фирме эту информацию опровергают, однако в ГУП "ТЭК СПб" в свою очередь тоже заявили об обратном.

Ковалев уверен, что причину такой бюрократической "безалаберности" следует искать в действиях должностных лиц, ответственных за материально-техническое содержание оборудования "Теплосети", а также в действиях учреждений, проводящих техническое освидетельствование состояния сетей.

В связи с изложенным выше эсер просит Чайку организовать "проверку соблюдения требований законодательства об энергоснабжении, о теплоснабжении и о безопасности со стороны уполномоченных органов власти и эксплуатирующих такие сети организаций применительно к выявленным фактам эксплуатации сетей в аварийном состоянии, в том числе - проверить состояние труб и способность их владельцев обеспечить безопасность граждан".

"Реальную ответственность должны нести те, кто разрешает продлевать срок эксплуатации сетей до бесконечности, те, кто проводит экспертизу. А эти люди продолжат занимать свои должности", - сетует справедливоросс.



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