Шлосберг готовит законопроект о неуважении власти к народу

Депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг планирует внести в Госдуму пакет законопроектов о «неуважении власти к народу», сообщается на сайте парламентария.

Шлосберг предложил ввести административную ответственность за публичные действия, которые выражают или формируют негативное отношение к прописанным в Конституции правам и свободам человека, но не содержащие признаков экстремизме. Также депутат предложил наказывать за принятие законов, которые суд квалифицирует как выражающие неуважение к правам и свободам человека.

Виновных, по мнению Шлосберга, следует наказывать штрафами до 1 млн рублей, обязательными работами на срок до 200 часов или арестом до 30 суток. Чтобы депутаты, голосовавшие за «неуважительный» закон, несли личную ответственность, Шлосберг предлагает сделать обязательной публикацию поименных голосований.

Инициатива Шлосберга – ответ на принятие законопроекта об ответственности за неуважительные высказывания в адрес власти в интернете. По его словам, он и его сторонники намерены показать, что есть депутаты, несогласные «с этим правовым беспределом». Ранее он призвал всех поддержать его идею.

Законопроект о неуважении к власти президент Владимир Путин подписан 18 марта. Теперь за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете граждан могут оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей, повторное правонарушение может обернуться штрафом от 100 до 200 тысяч рублей или арестом на 15 суток, на третий и следующие разы – тот же арест или штрафы от 200 до 300 тысяч рублей. Инициаторы законопроекта – сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.

Многие критиковали этот законопроект и другую инициативу сенаторов – законопроект о фейковых новостях. Политолог Валерий Соловей заявил, что эти инициативы могут вызвать «не покорство, а ненависть к государству». Публицист Виктор Шендерович, комментируя при этом заявление депутата Госдумы Тамары Плетневой, призвавшей лечить геев, сказал, что «уважения не будет» с его стороны к таким парламентариям. Политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман дал понять, что, по его мнению, инициатива о неуважении к власти в интернете касается только одного человека – «первого лица».