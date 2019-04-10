Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

14:30

МВД закупит боевых электрошокеров на почти 50 млн рублей

фото ЗакС политика МВД закупит боевых электрошокеров на почти 50 млн рублей

Министерство внутренних дел РФ собирается приобрести электрошокеров на сумму 48,4 млн рублей. Соответствующий тендер, на который обратило внимание издание "МБХ Медиа", размещен на портале госзакупок.

Модель приобретаемого прибора для самозащиты - ЭШУ-200. Всего МВД необходимо 5150 штук. Стоимость каждого - 9400 рублей.

Согласно информации производителя электрошокеров, приобретаемые ведомством изделия относятся к боевому типу и предназначены для использования сотрудниками спецподразделений правоохранительных органов. Отмечается, что они имеют "более высокие поражающие характеристики, по сравнению с электрошокерами гражданского и служебного назначения".

Ранее приобретением новых дистанционных ЭШУ озаботились во ФСИН.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

15:39 Амосов не исключает, что будет выдвигаться в губернаторы Петербурга

15:28 Из ЗакСа уволилась глава аппарата бюджетно-финансового комитета

15:11 В ЗакСе одобрили выделение участков зеленых зон под фонтаны и памятники   1

15:00 Коммунальщики поведали, какие улицы Петербурга были "умыты" за последние сутки   1

14:57 Мусорная дилемма: В Петербурге снова обсудили проблему переработки отходов

14:56 Суд отпустил проректора СПХФУ под залог по делу о смерти студента от льда

14:42 ЗакС облегчил самовыдвиженцам процедуру сбора подписей для выдвижения в губернаторы

14:42 Депутат Алимова не собирается удалять пост с матерным словом после замечания Володина

14:30 МВД закупит боевых электрошокеров на почти 50 млн рублей

14:20 Шлосберг готовит законопроект о неуважении власти к народу

14:05 Эсеры просят Чайку организовать масштабную проверку теплосетей Петербурга

13:58 Муниципал: УФАС выявило картель на муниципальных торгах по оформлению к праздникам

13:27 Единороссы ЗакСа планируют увеличить штрафы за “нелегальные” граффити

13:25 Чайка рассказал о массовых "безобразиях" в системе ФСИН

13:01 Муниципал: Муниципальные учреждения Петербурга освободят от налогов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.