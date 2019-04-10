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14:42

ЗакС облегчил самовыдвиженцам процедуру сбора подписей для выдвижения в губернаторы

фото ЗакС политика ЗакС облегчил самовыдвиженцам процедуру сбора подписей для выдвижения в губернаторы

Самовыдвиженцам, желающим принять участие в выборах губернатора Петербурга, не нужно будет предъявлять нотариально заявленные документы о сборщиках подписей, необходимых для регистрации в кандидаты. Эту и другие поправки в закон о выборах высшего должностного лица города депутаты ЗакСа приняли в первом чтении в среду, 10 апреля.

Представлявший документ депутат “Единой России” Денис Четырбок отметил, что инициатива соответствует духу либерализации законодательства о выборах.

Член фракции Партия роста Максим Резник спросил у докладчика, написан ли этот документ в интересах врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Четырбок эту информацию не подтвердил.

- Следует остудить наш пыл, избирательная кампания еще не началась, - посоветовал коллегам единоросс. 

Тем не менее несколько оппозиционеров критически высказались о происходящем в городе.

Лидер фракции “Яблоко” Борис Вишневский заявил, что Беглова слышно из каждого утюга, предположив, что это связано с неофициальной предвыборной кампанией врио. Вишневский согласился с тем, что обсуждаемый законопроект написан в интересах Беглов, и добавил, что ему было бы обидно, если бы член партии “Яблоко” шел на выборы самовыдвиженцем.

Резник в очередной раз подчеркнул, что необходимо допустить до губернаторских выборов всех сильных оппонентов и предсказал мирное политическое восстание.

- Власть считает, что петербуржцы никуда не денутся, влюбятся и женятся: “Мы вам таких кандидатов рядом с врио выдвинем, что вы проголосуете за Беглова”, - заявил с трибуны Резник. - Эта политика приведет к мирному политическому восстанию прямо на этих выборах.

В защиту временного губернатора выступил единоросс Андрей Анохин. Он подчеркнул, что Резником движут “лицемерие и ложь”, а после напомнил, что именно единороссы выбрали оппозиционера Резника председателем парламентской комиссии по культуре.

- “Единая Россия” тебя создала, - крикнул Анохин Резнику.

Единоросс также призвал “яблочника” Вишневского не поддерживать Резника, так как тот "раскалывает оппозицию" и когда-то был исключен из партии “Яблоко”.

За инициативу в итоге проголосовали 37 депутатов, пятеро были против.

Сергей Еремеев



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