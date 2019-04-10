Депутат Алимова не собирается удалять пост с матерным словом после замечания Володина

Депутат Госдумы Ольга Алимова не собирается удалять пост в Facebook, из-за которого на заседании нижней палаты парламента ей сделал замечание спикер Вячеслав Володин, передает РИА «Новости».

По мнению Алимовой, ее реакция в соцсетях на перенос начала пленарных заседаний Госдумы с 10:00 на 12:00 оправдана, и ее «переполняли эмоции». Она считает некорректным перенос времени заседании в отношении граждан.

«Они [граждане] – труженики, а, извиняюсь, законодатели спят до 12 для того, чтобы потом работать... Я не думаю, что я совершила какой-то поступок. Удалять не собираюсь», – сказала Алимова, подчеркнув, что как такового мата в ее сообщении нет, первое слово зацензурено пропуском нескольких букв.

Володин сделал замечание Алимовой на заседании 10 апреля. Он призвал ее «бороться с этим недостатком» и «работать над собой», потому что Алимову «все любят». Ранее депутаты решили проводить заседания с 12:00 до 16:00, а КПРФ требовали вернуться к графику 10:00 – 18:00.