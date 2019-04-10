Мусорная дилемма: В Петербурге снова обсудили проблему переработки отходов

Общественные слушания «Что делать с мусором в Санкт-Петербурге» прошли 9 апреля. Участники слушаний узнали, как с мусором борются в Европе и США, а потом обсудили: как это можно реализовать в российской действительности. Сошлись на том, что надо менять законодательство и выстраивать диалог. Часто во время слушаний поднимался вопрос о необходимости создания регионального мусорного оператора.

«Без сжигания переработки быть не может»

«Движение демократического обновления» 9 апреля провело общественные слушания «Что делать с мусором в Санкт-Петербурге». На встрече с докладом выступил советник по окружающей среде Агентства регионального управления Южной Финляндии Теему Лехикойнен. Он рассказал, как в соседней стране происходит сбор и переработка отходов. В частности, Лехикойнен сообщил, что в Финляндии несколько мусоросжигающих заводов. Главная их задача – производить энергию и тепло, а уже второстепенной целью является ликвидация отходов.

фото: «Движение демократического обновления»

Про опыт других стран рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга, бывший член «Яблока», а ныне представитель «Движения демократического обновления» Михаил Амосов. В частности, он рассказал о мусоросжигающем заводе в центре Копенгагена. По словам депутата, расстояние от завода до соседнего жилого дома составляет 200 метров. Оба здания строились практически одновременно, уточнил парламентарий. Он добавил, что завод производит энергию для ближайших муниципалитетов и является досуговым центром.

- Вот это предприятие – такое здание с трубой, с косой крышей. В интернете есть ролик, показанный телекомпанией «Мир», где люди катаются по этой крыше, потому что там сделана горнолыжная трасса. Датчане таким образом демонстрируют безопасность этого завода, - заявил Амосов.

При этом, по мнению депутата, перед строительством мусоросжигательного требуется получить одобрение большинства жителей города. Например, провести референдум.

В Петербурге не один год проходили протесты и митинги против строительства мусоросжигательного завода в промзоне «Каменка». В сентябре 2018 года власти города одобрили повышение класса опасности объектов в этой промзоне. Местные жители и экологи направили петицию врио губернатора Александру Беглову. В ней они заявили, что намерены «решительно противостоять строительству завода. Активисты добавили, что вместо предприятия надо «срочно создавать условия и инфраструктуру для раздельного сбора отходов, их переработки и безопасной утилизации». Смольный заявил, что изучит предложенную технологию утилизации отходов на планируемом заводе и заключения экспертов, а пока строительство предприятия откладывается.

По мнению генерального директора ОАО «Автопарк №1 Спецтранс» Анатолия Язева, переработка без сжигания невозможна. На слушаниях он заявил, что всегда был против сжигания – «смешанные отходы нельзя сжигать». Но часть отходов таким образом утилизироваться всё же надо, уверен Язев. Естественно только то, что не выделяет опасных веществ. Это может быть твердое топливо, производимое после сортировки и переработки мусора, как на предприятиях «Автопарк №1 Спецтранс». При этом, выступающие против мусоросжигания активисты должны апеллировать конкретикой, уверен Язев.

- Люди должны аргументировать свои действия всякими цифрами, фактами. Если сегодня можно сжигать и это каким-то образом подтверждается, тогда да. А сегодня митинги и то, что производится, это уже, знаете… У нас много митингов производится, и они не всегда объективны, - считает гендиректор компании.

Председатель правления Ассоциации «РазДельный Сбор» Татьяна Нагорская уверена, что мусоросжигание должно быть последним пунктом в иерархии обращения с отходами. Первым пунктом должно быть предотвращение появление мусора, заявила Нагорская. Например, следует ограничить использование одноразовых пластмассовых бутылок и перейти к многоразовым емкостям. Для этого надо менять законодательство и проводить стимулирующую работу с людьми.

«Никому никуда не деться»

Отдельного обсуждения на слушаниях удостоилась инициатива по созданию единого мусорного оператора. В Ленинградской области региональный оператор уже работает, а в Петербург должен прийти в 2020 году. В декабре 2018 года правительство города ввело мораторий на создание единого оператора. Запрет введен до 31 декабря 2019 года.

Один из участников слушаний 9 апреля поинтересовался у выступавших, как быть компаниям, которые занимаются сбором отходов, когда все же придет единый оператор. Он же может не выбрать организацию своим подрядчиком, куда тогда девать всю имеющуюся для перевозки отходов техники? Заместитель директора по развитию компании по вывозу и переработке отходов «ПКФ «Петро-Вест» Оксана Шумейко заявила, что ее организация мыслит позитивно.

- Мы ничего не боимся. Мы крупная компания, которая транспортирует около 15% отходов Санкт-Петербурга. Это много. Мы занимаем свою нишу. И мы прекрасно понимаем: да, единый региональный оператор придет. К сожалению, от него никому никуда не деться, - ответила Шумейко.

Депутат Амосов в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что региональный оператор не должен существовать в том виде, в котором он сейчас предложен. Возможно, стоит подумать о другой аналогичной структуре, считает парламентарий.

фото: «Движение демократического обновления»

- Мне кажется, очень важно здесь избежать монополии. А сегодня никаких ограничений на создание такой неестественной монополии нет. Я думаю, что их надо создать либо на федеральном уровне, либо добиться того, чтобы на уровне органов власти Санкт-Петербурга были приняты соответствующие решения о том, что региональный оператор не превращается в такого монстра, в которого может превратиться, - заявил Амосов.

По его мнению, необходимо выстраивать идеологию и схему обращений с отходами. Этим региональный оператор заниматься не может – у него есть коммерческие интересы, считает депутат.

- Это должны сделать органы власти. К сожалению, роль Законодательного собрания здесь не так велика. Но, тем не менее, мы же можем задавать вопросы, вносить предложения, на чем-то настаивать. Вот этим мы должны заниматься, - сказал Амосов.

Сам он ратует за принятие закона о раздельном сборе мусора. Депутат добавил, что необходимо на законодательном уровне Петербурга решить, что мусор делят на две фракции: бумага и пластик. Этим должны были заниматься все компании города, уточнил Амосов.

София Саттарова

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