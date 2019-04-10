В ЗакСе одобрили выделение участков зеленых зон под фонтаны и памятники

Депутаты Заксобрания поддержали поправки, расширяющие перечень объектов, ради которых могут выделяться участки на территориях зеленых насаждений общего пользования, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Законопроект представил Сергей Никешин. Он отметил, что некоторые ЗНОП «не совсем напоминают зеленые насаждения». К объектам предлагается добавить туалеты, фонтаны, памятники, велодорожки, пешеходные мосты, детские и спортивные площадки и другие: пока по закону участки ЗНОП могут выделяться под канализационные шахты, вестибюли и шахты метрополитена. Согласно одному из пунктов, растительностью должно быть занято не менее 70% территории ЗНОП городского значения и не менее 50% территории ЗНОП местного значения.

Депутат от «Справедливой России» Надежда Тихонова заявила, что текст законопроекта не до конца проработан, и призвала создать рабочую группу. Законопроект поддержали 46 депутатов.

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